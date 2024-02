Mit MUVA in Berlin unterwegs

Barrierfreier Kleinbus des BVG Muva Aufzugersatz

Foto: BVG

BERLIN (kobinet) Ende Januar wurden rund 40 weitere U- und S-Bahnhöfe an das Muva Aufzugersatz System angebunden- Für das Jahr 2024 ist eine Ausweitung auf ganz Berlin vorgesehen. Mit diesem System können die barrierefreien Kleinbusse an rund 40 weiteren Berliner U- und S-Bahnhöfen vor allem im nördlichen Stadtgebiet genutzt werden, wenn ein Aufzug mal nicht in Betrieb oder noch nicht vorhanden ist.

Als eines von zwei Angeboten unter der Dachmarke „BVG Muva“ bietet der Aufzugersatz seit September 2022 eine alternative, barrierefreie Fahrmöglichkeit für mobilitätseingeschränkte Personen, wenn ein Aufzug am U- oder S-Bahnhof beispielsweise ausfällt und es keine Alternative im ÖPNV-Netz gibt. Der Kleinbus fährt dann zum nächsten geeigneten barrierefreien Bahnhof.

Zur Mitfahrt reicht beim BVG Muva Aufzugersatz ein gültiges VBB-Ticket. Der Service wurde vom Land Berlin bestellt, um der Mobilitätsgarantie gerecht zu werden. Selbstverständlich bietet der BVG Muva weiterhin auch die zweite Nutzungsmöglichkeit, Flexible Fahrt, im bekannten, rund 62 Quadratkilometer großen Bediengebiet im Osten der Stadt.

Buchen lässt sich der Service über die „BVG Muva“-App für Android oder iOS sowie im Falle des Aufzugersatzes telefonisch unter (030) 256-55 5 55. Neu ab Ende Januar ist die Möglichkeit, den BVG Muva Aufzugersatz im Voraus auch über die App zu buchen – zum Beispiel zu Stationen, die noch nicht über einen Aufzug verfügen.

Die Nutzung des BVG Muva Aufzugersatz steht allen Fahrgästen mit Mobilitätseinschränkungen offen. Weitere Einzelheiten zu MUVA sind auf dieser Internetseite zu erfahren.