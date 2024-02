MmB-Community-Podcast zum Crip Camp

Logo des Podcast MmB Community

Foto: MmB Community

Kassel (kobinet) "2023 war ein fantastisches Jahr für den neuen Podcast 'MmB Community' von Paul O’Dono und Mano Grande, die sich in der 25. Runde der Peer Counceling Weiterbildung des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) im Mai 2023 kennen lernten. In 2024 geht das Abenteuer weiter. In der ersten Folge des Jahres haben die beiden ein ganz besonders Gesprächsthema: 'Filmpreview Crip Camp'. Bei einem Filmabend im November 2023 des Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) in Kassel wurde die prämierte Dokumentation aus dem Jahr 2020 gespielt. Inhaltlich geht es um das aufkeimende Empowerment der Behindertenbewegung in Amerika. Dieses Empowerment tragen Paul und Mano in ihren Podcast und regen dazu an, sich vom Film und den echten Protagonisten mitreißen zu lassen. Der Film ist derzeit auf Netflix zu sehen", heißt es in der Ankündigung der neuen Ausgabe des Podcast MmB Community.

Link zum Podcast auf Spotify