Kölner Rollstuhlbasketballer auf dem Weg zum Finale

Logo des RBC Köln 99ers

Foto: Rollstuhlbasketball-News des RBC Köln 99ers

KÖLN (kobinet) In den jüngsten Begegnungen gegen die DONECK Dolphins Trier und im Europa-Pokal gegen die Hornets Le Cannet, Galatasaray und Bilbao zogen sich die Köln 99ers respektabel aus der Affäre. In diesen Partien enttäuschten die Kölner keineswegs, konnten sogar zwei Siege gegen Trier und Le Cannet einfahren.

Das ordentliche Abschneiden gelang vor allem durch eine mannschaftlich geschlossene Leistung und die wollen die 99ers auch gegen die RBB München Iguanas am Karnevalssamstag um 17.00 Uhr in der Sporthalle am Bergischen Ring an den Tag legen. Die jecke Zeit ist in dieser Tagen am Siedepunkt und natürlich freuen sich auch die 99ers über ein buntes Tribünenbild. Alle Jecken sind herzlich eingeladen verkleidet zu kommen.

Es gelte vor allem in der Defensive den Zugriff zu bekommen und in der Offensive den Rhythmus zu finden. Insgesamt sind die Kölner natürlich schon alleine aufgrund der Hinspiel-Niederlage gewarnt. In München setzte es eine bittere, weil sehr knappe 72:71 Niederlage nach Overtime für die Domstädter.

Zugleich gilt es dabei, das Wochenende des Pokal FINAL FOUR Wochenende des Deutschen Rollstuhlsportverbandes im Blick zu behalten, welches am 2. / 3. März 2024, in der Sporthalle am Bergischer Ring in Köln stattfinden wird.