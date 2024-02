Auf jeden Fall wählen gegen rechts am 11. Februar in Berlin

Logo: Selbst Aktiv

Foto: AG Selbst Aktiv

Berlin (kobinet) Die Bundestagswahl wird am 11. Februar 2024 in einigen Berliner Wahlkreisen aufgrund von Problemen bei der Bundestagswahl 2021 wiederholt. Mechthild Ravert von der Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv der SPD ruft im Vorfeld dieser Wahl dazu auf, auf jeden Fall wählen zu gehen und dies gegen rechts. Bereits am 3. Februar hat sich die AG Selbst Aktiv an der Demonstration #WirSindDieBrandmauer von Hand in Hand in Berlin beteiligt.

„Wir machen uns stark für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen, für eine chancengleiche und vollumfängliche Teilhabe aller in unserer Gesellschaft. Die AG Selbst Aktiv ist Teil der Berliner SPD. Hier engagieren sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen, mit und ohne SPD-Parteibuch für eine solidarische und respektvolle Politik ohne Barrieren. Unser Ziel ist die aktive Mitgestaltung bei der Entwicklung von Berlin zu einer inklusiven Stadt. Kein Mensch darf aus unserer Gesellschaft ausgegrenzt oder an den Rand gedrängt werden. Alle Menschen in unserer Stadt haben das Recht auf eine selbstbestimmte und eigenständige Lebensführung“, so die Landesvorsitzende der AG Selbst Aktiv Berlin, Mechthild Ravert.