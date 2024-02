Es geht uns alle an! Verbände zeigten Flagge für die Demokratie

Demobild: Es geht uns alle an

Foto: Stephanie von Becker Photodesign

Berlin (kobinet) "ES GEHT UNS ALLE An!" Diesen Schriftzug zeigten Vertreter*innen einer Reihe von Verbänden am 3. Februar 2024 bei einem Fototermin des Paritätischen vor Beginn der Veranstaltung gegen rechts am Reichstag in Berlin unter dem Motto "Hand in Hand gegen rechts #WirSindDieBrandmauer". "Ein starkes Signal gegen die AfD und für die Demokratie! 300.000 waren heute in Berlin bei der #WirSindDieBrandmauer Demo. Was uns auch sehr freut: Über 100 Menschen haben an unserer Fotoaktion vor der Demo teilgenommen. Danke euch!#VielfaltOhneAlternative", heißt es auf dem Facebook-Post des Paritätischen mit einem Foto von Stephanie von Becker Photodesign.

Während der Kundgebung sprach auch die Autorin und Aktivistin Laura Gehlhaar. Sie verwies auf die schreckliche Geschichte der systematischen Tötung behinderter Menschen im Nationalsozialismus und machte deutlich, dass Inklusion ein Menschenrecht und kein Ideologieprojekt ist.

Heute auf der Berliner Demo gegen Rechtsextreme

Vertreter*innen des Bündnis AGG Reform Jetzt! waren zudem mit ihren neuen Fahnen bei der Kundgebung präsent und machten deutlich, dass diejenigen, die von Diskriminierungen betroffen sind, endlich auch durch die versprochene Reform des Allgemienen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) besser vor Diskriminierungen geschützt werden müssen.