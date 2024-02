Diskussion: Alles inklusiv? So barrierefrei sind die privaten Medien

Arne Frankenstein mit E-Rolli unterwegs

Foto: Tristan Vankann / fotoetage

Bremen (kobinet) "Alles inklusiv? So barrierefrei sind die privaten Medien", so lautet der Titel einer Podiumsdiskussion, zu der der Landesbehindertenbeauftragte von Bremen, Arne Frankenstein, am 4. März 2024 von 12:00 bis 13:30 Uhr im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft einlädt.

„Medien, wie Fernsehen, Streaming-Dienste und Hörfunk, prägen unsere Gesellschaft sehr stark. Sie gleichberechtigt nutzen zu können, ist gesetzlicher Auftrag und ein wichtiger Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe. Die privaten Medien engagieren sich seit Jahren stetig in Sachen Barrierefreiheit. Sie bieten z.B. Untertitel und Audiodeskriptionen zu Filmen an, Transkripte zu Audio-Inhalten, leicht verständliche Inhalte und barrierefrei zugängliche Online-Plattformen. Wir möchten gemeinsam mit Vertreter:innen behinderter Menschen und Medienverantwortlichen einen Blick auf den Stand der Barrierefreiheit in den privaten Medien werfen. Medienrechtliche Entwicklungen werden aufgezeigt und wir bieten einen Raum für neue Ideen und Vernetzung“, heißt es in der Ankündigung der Kooperationsveranstaltung der brema mit dem Landesbehindertenbeauftragten von Bremen.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung, die bis zum 16. Februar möglich ist