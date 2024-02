Info Was ist ein Frauenhaus in Leichter Sprache und Gebärdensprache

Berlin (kobinet) Die Frauenhauskoordinierung e.V. hat den Flyer "Was ist ein Frauen-Haus“ in Leichter Sprache veröffentlicht. Er soll professionellen Akteurinnen und Akteuren dabei helfen, mit von Gewalt betroffenen Frauen mit Lernbehinderung ins Gespräch zu kommen. Zudem gibt es auch Infos in Gebärdensprache. Darauf hat die hessische Landesbehindertenbeauftragte Rika Esser in ihrem Newsletter aufmerksam gemacht.

Link zum Info in Leichter Sprache: https://www.frauenhauskoordinierung.de/publikationen/detail/flyer-was-ist-ein-frauenhaus-in-leichter-sprache

Link zum Video in Deutscher Gebärdensprache: https://youtu.be/In7752wwbt4?si=uI7VhXuTgnGF2JkJ

Link zum Erklärvideo in Leichter Sprache: https://www.youtube.com/watch?v=nh8GULcuno4