Düsseldorf (kobinet) "Zwei starke zivilgesellschaftliche Initiativen fordern die Bundespolitik auf, die UN-Behindertenrechtskonvention menschenrechtskonform umzusetzen, Inklusion als demokratisches Grundprinzip gesellschaftlich zu verankern und sozialen Zusammenhalt und gleichberechtigte Teilhabe zu stärken – bisher ohne Antwort." Dies schreibt die Bildungsjournalistin Dr. Brigitte Schumann in einem aktuellen Beitrat auf der Plattform bildungsklick mit dem Titel "Demokratie braucht Inklusion".

„Auf Initiative des Elternvereins mittendrin e. V. haben mehr als 140 Organisationen und mehr als 1400 Einzelpersonen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Bildungspraxis in einem Offenen Brief an Bundesminister Heil (BMAS) und Bundesministerin Stark-Watzinger (BMBF) dringenden Handlungsbedarf für inklusive Bildung gegenüber der Bundesregierung geltend gemacht. Die Unterschriften wurden am 10.10.2023 in Berlin den Ministerien übergeben“, schreibt Dr. Brigitte Schumann in ihrem Beitrag für den bildungsklick. Und weiter führt sie aus: „Seit dem 10. Oktober 2023 liegen nun die Forderungen den Bundesministerien für Arbeit und Soziales sowie Bildung und Forschung vor. Drei Monate hatten die Ministerien Zeit für eine in der Bunderegierung abgestimmte Antwort. Aber es gibt keine Antwort, keine Stellungnahme zu dem Anliegen und nicht einmal eine Eingangsbestätigung des Schreibens. Die Bundesregierung hat inzwischen Hubert Hüppe MdB auf seine parlamentarische Frage hin bestätigt, dass sie nicht die Absicht hat, den Offenen Brief zu beantworten. Sie begründet ihr Verhalten mit der Nichtzuständigkeit für Bildung.“

