Teilhabeempfehlungen werden auch im Livestream vorgestellt

Sharepic zur Vorstellung der Teilhabeempfehlungen durch Jürgen Dusel am 31.1.2024

Foto: Bundesbehindertenbeauftragter

Berlin (kobinet) Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, stellt heute am 31. Januar 2024 die Teilhabeempfehlungen für eine inklusivere Gesellschaft – auch für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen – vor. Im Anschluss wird er mit hochkarätigen Gästen, darunter mit Expertinnen und Experten in eigener Sache darüber diskutieren. Und die Teilhabeempfehlungen Vertreterinnen und Vertretern der Bundes- und Landesregierungen übergeben. Die Veranstalt8ung im Kleisthaus in Berlin kann von 18:00 bis 20:00 Uhr im Livestream verfolgt werden.

„Um unsere Gesellschaft inklusiver zu gestalten, bestehende Barrieren abzubauen und Bevormundung einzuschränken, wurden mit vereinten Kräften Ergebnisse und Erfahrungen aus Diskussionen zu Teilhabeempfehlungen gebündelt“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Diese findet heute am 31. Januar 2024 von 18.00 bis 20.00 Uhr statt.

Livestream in Alltagssprache – mit Deutscher Gebärdensprache und Untertiteln: https://www.behindertenbeauftragter.de/…/teilhabeempfeh…

Live-Stream in Leichter Sprache: https://www.behindertenbeauftragter.de/…/teilhabeempfeh…