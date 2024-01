App zu den Special Olympics Nationalen Spielen Thüringen 2024 veröffentlicht

Plakat mit Maskottchen der Spiele mit einem Smartphone, das ein Bild dieser App zeigt

Foto: Special Olympics Deutschland

BERLIN (Kobinet) Die Vorbereitungen für die Special Olympics Nationalen Winterspiele in Thüringen sind in vollem Gange. Um das einzigartige Event zugänglich für alle zu machen, hat Special Olympics Deutschland heute die offizielle App zu den Nationalen Spielen Thüringen 2024 veröffentlicht.

Die App bietet den Nutzerinnen und Nutzern alles Wissenswerte rund um das größte inklusive Sport-Event in diesem Jahr in Deutschland. Mit Informationen zu den 900 Athleten können Fans, Familien und Unterstützer ihre Lieblingssportler verfolgen und ihnen die Daumen drücken. Natürlich sind auch Zeitpläne und Ergebnisse der Wettbewerbe in den 10 Sportarten in der App verfügbar, sodass niemand ein wichtiges Ereignis verpasst.

Ein weiteres Feature der App sind die aktuellen Meldungen und Informationen zum umfangreichen Rahmenprogramm. Hier finden Besucher alle Informationen zum Rahmenprogramm, die während der Spiele stattfinden, von der großen Eröffnungsfeier bis zum Nachmittag der Begegnungen oder der Eisgala.

Weitere Informationen sowie eine Möglichkeit, diese App herunter zu laden, stehen unter diesem Link zur Verfügung.