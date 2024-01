Lesung von Kevin Kleiber in Nürtingen: Vom Heimscheißer zum Weltenbummler

Infoblatt zur Lesung mit Kevin Kleiber

Foto: leben inklusiv

Nürtingen (kobinet) "Vom Heimscheißer zum Weltenbummler - Mein Weg zu einem Leben auf eigenen Rädern", so lautet der Titel des Buches von Kevin Kleiber, das dieser im Herbst 2023 veröffentlicht hat. Am 16. Februar 2024 findet nun eine Lesung und Präsentation mit Kevin Kleiber von 15:00 bis 18:00 Uhr im Welthaus Nürtingen, Kirchstraße 14 in 72622 Nürtingen statt.

„Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von Kevin Kleiber und erleben Sie eine inspirierende Präsentation und Lesung mit dem Titel ‚Vom Heimscheißer zum Weltenbummler – Mein Weg zu einem Leben auf eigenen Rädern‘. Kevin wird Ihnen Einblicke in seine einzigartige Lebensreise gewähren, die ihn vom Verlassen der gewohnten Komfortzone bis hin zu einem Leben als Weltenbummler auf Rädern geführt hat. Kevin Kleiber, Autor und Abenteurer, wird Sie mit seinen persönlichen Erlebnissen, Herausforderungen und Triumphen mitreißen. Die Lesung wird nicht nur einen Blick auf seine Reise rund um den Globus werfen, sondern auch die Transformation von einem ‚Heimscheißer‘ zu einem Menschen aufzeigen, der die Freiheit auf Rädern gefunden hat. Lassen Sie sich von Kevins Geschichten inspirieren, die von mutigen Entscheidungen, unvergesslichen Begegnungen und dem Streben nach einem erfüllten Leben erzählen. Die Präsentation wird von eindrucksvollem Bildmaterial begleitet, das Sie mit auf die Straßen und Wege seiner Reisen nimmt“, heißt es in der Ankündigung.

Im Anschluss an die Lesung besteht die Möglichkeit, Kevin Kleiber in einer offenen Fragerunde näher kennenzulernen. „Tauchen Sie ein in die Welt des Reisens, der Selbstfindung und des Abenteuers, und lassen Sie sich von Kevins Geschichte dazu inspirieren, selbst neue Horizonte zu erkunden“, so die Veranstalter*innen.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung für die Veranstaltung