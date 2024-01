Skicup in Kreuth auf 2. März verschoben

Kreuth (kobinet) "Gestern haben wir noch fleißig am Hirschberg trainiert, doch heute hat uns das Wetter und die Aussichten der nächsten Tage einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aus Sicherheitsgründen sind wir schweren Herzens gezwungen, den 6. Göttfried Inklusions Skicup 2024 zu verschieben. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Der neue Termin ist Samstag, der 2. März 20024. Damit wir auch beim Ausweichtermin allen Teilnehmern und Zuschauern ein unvergessliches Erlebnis bieten können, würden wir uns sehr freuen, euch an diesem Tag als Teilnehmer, Helfer, Unterstützer oder Zuschauer zu begrüßen Inklusion ist was wir daraus machen – miteinander füreinander", darauf machte Christine Göttfried aufmerksam, die den Skicup organisiert, der ursprünglich für den 27. Januar am Hirschberg in Kreuth geplant war.

Link zur Ankündigung des ursprünglichen Termins und zu weiteren Infos über den Skicup vom 24. Januar 2024 in den kobinet-nachrichten