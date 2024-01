LVR-Fachinformation zu Einkommen und Vermögen aktualisiert

Logo LVR Qualität für Menschen

Köln (kobinet) Die Fachinformation des Landschaftsverband Rheinland (LVR) mit dem Titel "Höhere Freigrenzen in der Eingliederungshilfe: Verbesserungen bei Einsatz von Einkommen und Erspartem für Menschen mit Behinderung“ steht ab sofort in aktualisierter Fassung zum Download bereit. Grund für die Aktualisierung ist, dass die Freigrenzen für das Vermögen und Einkommen von Menschen mit Behinderung, die Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen, 2024 erneut angehoben wurden. Darauf machte der LVR in seinem aktuellen Newsletter aufmerksam.

Die Publikation kann auf soziales.lvr.de als PDF heruntergeladen oder als Printbroschüre bestellt werden.