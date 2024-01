Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz für Kurt Stübiger

Kurt Stübiger

Foto: privat

Mainz / Frankenthal (kobinet) Mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz wurde Kurt Stübiger aus Frankenthal ausgezeichnet. Die Verdienstmedaille des Landes wird als Zeichen der Anerkennung und Würdigung besonderer ehrenamtlicher Verdienste um die Gesellschaft und die Mitmenschen von der Ministerpräsidentin verliehen, heißt es in einer Presseinformation des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums. "Kurt Stübigers bewundernswertes Wirken für die Belange von gehörlosen Menschen verdient unseren großen Respekt und unsere tiefe Anerkennung. Im Rahmen seiner ehrenamtlichen Arbeit setzt er sich seit mehr als 50 Jahren für eine Verbesserung der Lebenssituation gehörloser und hörgeschädigter Menschen in allen Bereichen des gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und sozialen Lebens ein", würdigte der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement des Frankenthalers.

„Als Vorstand des Landesverbandes der Gehörlosen war Kurt Stübiger maßgeblich an der Planung und dem Bau des Kommunikationszentrums für Gehörlose in Frankenthal beteiligt. Auch auf der Landesebene war er als Mitglied des Landesteilhabebeirats stets ein wichtiger Impulsgeber zum Thema Barrierefreiheit und Inklusion für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen“, betonte Alexander Schweitzer.

Kurt Stübiger war seit 2001 ehrenamtlich im Vorstand des Landesverbandes der Gehörlosen tätig, zunächst von 2001 bis 2008 als Beisitzer und von 2008 bis zu seinem Ausscheiden im Jahr 2021 als Verbandsvorsitzender. Zuvor engagierte er sich im Gehörlosen-Sportclub 1966 e.V. insgesamt 16 Jahre als dessen Vorsitzender. Von 2012 bis 2021 war er Mitglied im Landesteilhabebereit und wirkte in verschiedenen Arbeitsgruppen mit. Kurt Stübiger ist 79 Jahre alt und lebt in Frankenthal, heißt es in der Presseinformation des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums zum Wirken von Kurt Stübiger.