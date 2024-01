Ferda Ataman

Foto: Sarah Eick

Berlin (kobinet) Hunderttausende Menschen gingen auch am Wochenende auf die Straße, um für Demokratie und Menschenrechte einzutreten. Am Sonntagabend beantwortete die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin Extra Fragen zur Diskriminierung von Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund.

Link zur Sendung mit Ferda Ataman in Bericht aus Berlin auf Facebook

Video: Bericht aus Berlin Extra mit Ferda Ataman