Cover des IGEL-Podcast mit Christian Ohrens

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Hamburg (kobinet) "Die Macht der Vorstellungskraft: Wie Christian Ohrens die Welt um sich herum wahrnimmt" So lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Inklusator und Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, sprach dabei mit dem Blogger, DJ, Produzent, Moderator, Podcaster, Gamer, Freizeitpark Tester, Guide und Retro Freak Christian Ohrens aus Hamburg.

„Was für ein Typ! Blogger, DJ, Produzent, Moderator, Podcaster, Gamer, Freizeitpark Tester, Guide.. und Retro Freak! Der soll blind sein? Ja das ist er: Christian Ohrens aus Hamburg. Nicht nur seine Bandbreite an dem was er tut fasziniert, aber auch seine klare Haltung zur Inklusion begeistert die Einen und provoziert die Anderen. Ein Post auf Facebook, hat den Inklusator auf den Plan gerufen und wollte mehr über Christian Ohrens wissen. Vernetzt sind beide schon länger, aber so in den Austausch gingen sie noch nie. Kein Wunder, dass dieser Podcast Überlänge hat, aber auf keinen Fall langweilig wird. Viel Feedback-Potential! Mehr zur Arbeit und Person Christian Ohrens unter: www.christian-ohrens.de/wordpress

