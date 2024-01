8.492 Projekte der Aktion Mensch im Jahr 2023 gefördert

Logo: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "achttausendvierhundertzweiundneunzig – so viele Projekte für Inklusion konnten wir im vergangenen Jahr fördern", dies teilte die Aktion Mensch in ihrem aktuellen Newsletter mit. Die Organisation verweist dabei auf die Aktion Mensch-Förderlandkarte, in der man finden kann, welche Projekte in der Nähe durchgeführt werden.

„Du suchst Projekte der Aktion Mensch in deiner Nähe? Du möchtest dich freiwillig engagieren oder bist auf der Suche nach Veranstaltungen für Menschen mit und ohne Behinderung? Die Karte zeigt dir, welche Projekte die Aktion Mensch in deiner Nachbarschaft fördert. Du kannst nach deiner Stadt suchen oder bestimmte Suchwörter wie ‚Kunst‘ oder ‚Sport‘ angeben. Dann klicke auf die roten Zeichen und erfahre mehr über das Projekt. Außerdem kannst du sehen, wie viele Menschen in deinem Umkreis bereits bei der Aktion Mensch-Lotterie gewonnen haben. Viel Spaß!“ heißt es auf der Internetseite der Aktion Mensch.

Link zur Förderlandkarte der Aktion Mensch