Heute auf dem Berliner Platz der Demokratie

Berlin (kobinet) Hunderttausende Menschen sind am Wochenende auf die Straße gegangen, um gemeinsam gegen Rechtsextremisten zu protestieren. Seit Geheimpläne von AfD-Politikern und Neonazis zu rassistischen Deportationen öffentlich wurden, regt sich im ganzen Land heftiger Protest. Ein breites Bündnis aus Sozialverbänden, Fridays for Future und Gewerkschaften hatte auf dem Berliner Platz der Demokratie am Bundestag zur Demo unter dem Motto "Demokratie verteidigen: Zusammen gegen Rechts" aufgerufen.

Berlin zeigte klare Kante für Vielfalt ohne Rassismus. „Die AfD ist für uns keine Alternative“, sagte mir eine junge Frau, die mit ihrer Tochter zum Platz der Republik gekommen war. Hinter ihr hielt ein junger Mann ein Schild hoch und gab kund, was er von dieser Partei hält: „Alle fui Doof“.

Noch nie hab ich hier im Winrr so einen Massenauflauf erlebt. Der Verkehr um das Regierungsviertel wurde eingeschränkt- Dennoch haben es behinderte Menschen geschafft dabei zu sein.t

Die Petition „Faschistenj stoppen!“ zielt auf den AfD-Hardlizer Björn Höcke. Weit über eine Million Menschen haben sie unterzeichnet …