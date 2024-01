Was bedeutet der Begriff Angemessene Vorkehrungen?

Logo der Fachstelle EUTB

Berlin (kobinet) Das "Wörterbuch der selbstbestimmten Teilhabe" der Fachstelle Teilhaberatung zur ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung erklärt die Bedeutung einer Reihe von Begriffen, die im Alltag oder in fachspezifischen Diskussionen meist selbstverständlich benutzt werden, ohne das alle die genaue Bedeutung kennen. Daher lohnt sich hin und wieder ein Blick in dieses Wörterbuch. Heute blicken die kobinet-nachrichten auf die Erklärung des Begriffes "Angemessene Vorkehrungen", der im Rahmen der Diskussion für verbesserte Regelungen zur Barrierefreiheit mittlerweile eine wichtige Rolle spielt und auch schon in einigen Gesetzen verankert ist.

„Eine Behinderung ist keine ‚Eigenschaft‘ eines Menschen: Sie tritt dann auf, wenn ein Mensch mit einer Beeinträchtigung auf eine Barriere stößt. Alle Produkte, Dienstleistungen, Gebäude usw. sollten deshalb so gestaltet sein, dass sie keine Barrieren enthalten. Aber selbst, wenn weitgehende Barrierefreiheit gegeben ist und die Vorschriften eingehalten wurden, sind manchmal Vorkehrungen im Einzelfall erforderlich oder können nachträglich verlangt werden: Man muss für eine bestimmte Person eine bestimmte und geeignete Änderung vornehmen, damit sie gleichberechtigt teilhaben kann. Der Fachbegriff dafür ist „angemessene Vorkehrungen“ (eine „Vorkehrung“ ist eine „Maßnahme“, man kennt es von „Maßnahmen treffen“). Der englische Fachbegriff dazu heißt „reasonable accomodation“.Im deutschen Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) und einigen Landesgleichstellungsgesetzen steht, dass jeder Mensch mit Behinderungen das Recht auf eine angemessene Vorkehrung hat, wenn die betroffene Person das wünscht und es den anderen Personen auch zumutbar ist. Allerdings gilt diese Vorschrift in Deutschland vor allem für öffentliche bzw. staatliche Einrichtungen. Diese Einschränkung kennt die UN-BRK nicht. Und deswegen ist es im Sinne einer selbstbestimmten Teilhabe interessant, die Gesetzestexte einmal zu vergleichen“, heißt es im Eintrag der Fachstelle Teilhabeberatung zum Begriff „Angemessene Vorkehrungen“, der auch auf die Erklärung des Begriffes des Deutschen Instituts für Menschenrechte verweist.

Die Fachstelle führt in ihrem Beitrag auch einige Beispiele für „Angemessene Vorkehrungen“ auf.

