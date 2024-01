Jeder vierte Heim-Bewohner bekommt schon jetzt Sozialhilfe

STUTTGART (kobinet) Das Land muss die Pflegebedürftigen, wie der Sozialverband VdK in Baden-Württemberg fordert, endlich finanziell entlasten. Rund 92.000 Menschen leben in Baden-Württemberg im Pflegeheim. Und davon waren schon jetzt laut Statistischem Bundesamt per Stand Jahresende 2022 bereits 26.475 Menschen auf Sozialhilfe angewiesen. Sie können den Eigenanteil zur Pflege nicht aufbringen und werden in die Sozialhilfe gedrängt.

Pflege ist in Baden-Württemberg besonders teuer und der Eigenanteil steigt weiter – im Jahr 2024 um 134 Euro auf 2907 Euro monatlich im ersten Jahr, so eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen. Zum Vergleich: Bundesweit liegt der Eigenanteil im Schnitt bei 2576 Euro.

„Es ist entwürdigend, am Lebensabend, nach einem arbeitsreichen Leben, zum Sozialamt gehen zu müssen und zum Bittsteller und Taschengeldempfänger erniedrigt zu werden. Es ist höchste Zeit, dass das Land endlich seiner Verantwortung gerecht wird und die Pflegebedürftigen finanziell entlastet“, sagt VdK-Landesvorsitzender Hans-Josef Hotz. „Die Investitionskosten als Teil des Eigenanteiles steigen immer weiter und liegen aktuell bei 458 Euro. Das Land Baden-Württemberg muss endlich seine Pflicht erfüllen und die Pflegebedürftigen bei den Investitionskosten entlasten“, fordert Hotz.