Online-Lesung des Romans Zündeln an den Strukturen zum Werkstättensystem

Cover des Romans Zündeln an den Strukturen von Ottmar Miles-Paul und Katrin Grund

Foto: Olivia Vieweg

Hamburg (kobinet) Für Dienstag, den 16. Januar 2024, lädt das Zentrum für Disability Studies (ZeDiS) an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit & Diakonie. Stiftung Das Rauhe Haus in Hamburg von 18.30 - 20.00 Uhr zu einer Online-Lesung aus dem Reportage-Roman von Ottmar Miles-Paul mit dem Titel "Zündeln an den Strukturen" über das System der Werkstätten für behinderte Menschen mit anschließender Diskussion ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen der ZeDiS-Ringvorlesung "Was meint 'Inklusiver Arbeitsmarkt'?" per Zoom statt und wird sowohl in Gebärdensprache gedolmetscht als auch und mit Untertitelung durchgeführt. Eine Anmeldung zur kostenfreien Veranstaltung ist kurzfristig noch möglich.

Da es sich um einen kurzfristigen Ersatz für eine ausgefallene Veranstaltung handelt, ist der korrekte Titel noch nicht auf der Internetseite zur Ringvorlesung aufgenommen. Eine Anmeldung ist aber unten auf der Internetseite noch bis 16. Januar 15:00 Uhr möglich:

Link zum Hinweis auf die Ringvorlesung mit der Möglichkeit zur Anmeldung für die Buchlesung am 16. Januar 2024

Die Anmeldung ist auch mittels einer Mail an die folgende E-Mail-Adresse möglich: [email protected]

„Ottmar Miles Paul wird uns die Ehre erweisen, ausgewählte Passagen seines im vergangenen Sommer veröffentlichten Werkes ‚Zündeln an den Strukturen‘ zu präsentieren und dabei eingehend das Werkstättensystem für Menschen mit Behinderungen zu erörtern“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung von ZeDiS. Und weiter heißt es: “ Ottmar Miles-Paul lebt in Kassel und ist seh- und hörbehindert. Er engagiert sich seit über 35 Jahren in der Behindertenpolitik und setzt sich für die Gleichstellung, Selbstbestimmung und Inklusion behinderter Menschen ein. Derzeit ist er Sprecher der LIGA Selbstvertretung und fast täglich veröffentlicht er Nachrichten zur Behindertenpolitik in den kobinet-nachrichten. Im August 2023 hat er nun einen Reportage-Roman zur Situation behinderter Menschen in Werkstätten veröffentlicht. Beim Vorlesen des Romans assistiert dem sehbehinderten Autor Sabine Lohner, die u.a. mehrere Buchlesungen im Dunkeln während der Frankfurter Buchmesse durchgeführt hat und derzeit das Hörbuch zum Roman aufspricht.

Hinweise zur Veranstaltung:

Die Veranstaltung findet digital über das Meeting-Tool Zoom statt. Bitte melden Sie sich einmalig für Ihre Teilnahme an. Es empfiehlt sich, die Zoom-App auf Ihrem Endgerät zu installieren. Den Einladungslink mit der Meeting-ID erhalten Sie mit separater e-Post vor Veranstaltungsbeginn. Bitte überprüfen Sie ansonsten den Spam-Ordner.

Infos zum Reportage-Roman „Zündeln an den Strukturen“

„Sie haben es tatsächlich getan und sind selbst überrascht, dass sie zu einer solchen Tat fähig waren. Bestimmt hunderte Male hatten sie mit wachsender Frustration durchgespielt, wie sie sich gegen die Ungerechtigkeiten in der Werkstatt für behinderte Menschen wehren können. Nun haben Helen Weber und ihre beiden Freunde das Werkstattgebäude in Brand gesetzt“, heißt es im Klappentext des Reportage-Romans von Ottmar Miles-Paul und Katrin Grund. Und weiter heißt es dort: „Wie kam es zu dieser Brandstiftung? Kommen Helen Weber und ihre Freunde mit dieser Tat davon? Und was wird nun in der Praxis aus dem theoretischen Gedankenspiel ‚Was wäre möglich, wenn es keine Werkstatt für behinderte Menschen in unsrer Stadt gäbe‘? Katrin Grund, eine junge Volontärin der Lokalzeitung, ist aufgrund ihrer Schlaflosigkeit schnell an der Brandstelle. Bei der Brandstiftung wittert sie eine größere Story und hofft, damit endlich in der Redaktion Fuß fassen zu können. Sie beginnt über das System der Werkstätten für behinderte Menschen zu recherchieren. Dabei lernt sie die Enthinderungsgruppe kennen. Deren Mitglieder setzen sich für Inklusion und den Abbau von Barrieren ein. So entstehen Freundschaften, aber auch Verirrungen und Verwirrungen.“

Link zum Infoblatt zum Reportage-Roman:

http://liga-selbstvertretung.de/wp-content/uploads/2023/08/Infoblatt_Roman_mit_Stimmen.pdf