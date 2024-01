Neues Buch von Christian Mürner: Verkannte Figuren

Cover des Buches Verkannte Figuren von Christian Mürner

Hamburg (kobinet) "Verkannte Figuren: Literatur, Lebenswelt, soziale Lesarten", so lautet der Titel eines neuen Buches des Journalisten Christian Mürner, der vor kurzem im Beltz-Verlag erschienen ist. "Die Komplexität der Figuren und Personen mit Behinderung in Literatur und Lebenswelt bleibt weitgehend unberücksichtigt. Ihre Bedeutung und die Auseinandersetzung mit den sozialen Lesarten und Rollen beschränken sich auf schablonenhafte Darstellungen. Doch es gibt sie, die Erzählungen und Romane, wie die von Cristina Morales oder Georges Simenon, sowie Märchen oder populäre Theatervorstellungen, die sowohl mit künstlerischer Fantasie als auch mit literarischen und kulturgeschichtlichen Perspektiven die Lesenden überraschen", heißt es in der Ankündigung des Buches von Christian Mürner.

„Sie geben Anlass zur detaillierten Beachtung der Figuren und Personen, die als behindert angesehen werden. Christian Mürner stellt in diesem Band eine Auswahl an Erzählungen vor, die die Vielfalt der Darstellungsmöglichkeiten anschaulich machen und deren Komplexität und Pluralität würdigen“, heißt es weiter zum neuen 179 Seiten starken Buch mit der ISBN 978-3-7799-7616-5, das für 22 Euro erhältlich ist.

Link zu weiteren Infos und zur Bestellmöglichkeit