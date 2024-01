BSVH bereitet Fachtag „Sehen im Alter“ vor

Logo BSVH

Foto: BSVH

HAMBURG (kobinet) Gemeinsam mit dem im Jahr 2023 gegründete Hamburger Aktionsbündnis „Sehen im Alter“ bereitet der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH) einen Fachtag zur Volkskrankheit „Sehverlust im Alter“ vor. Mit dem Fachtag werden vor allem Pflegepersonal sowie Angestellte in Kliniken und Praxen oder Menschen, die in Senioreneinrichtungen und Seniorentreffs arbeiten angesprochen.

Das Programm dieses Fachtages wird aus Vorträgen, Workshops, Sensibilisierungsübungen und einer Podiumsdiskussion bestehen, in denen zum Erkennen einer Seheinschränkung und der Situation der Menschen nach einem Sehverlust informiert wird.

Der Fachtag findet am am 8. März 2024 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.30 Uhr im Bürgersaal Wandsbek statt. Die Veranstaltung richtet sich an Fachpersonal – Menschen, die beruflich mit Seniorinnen und Senioren arbeiten.

Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich.

Weitere Einzelheiten sind auf dieser Internetseite nachzulesen.