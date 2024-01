Phil Hubbe: Buchpräsentation zum Jubiläumsband Vorsicht, Stufe – 20 Jahre Behindertencartoons

Cover des Buches von Phil Hubbe

Foto: Phil Hubbe

Magdeburg (kobinet) "Am 26. Februar 2024 ist es soweit: Mein Jubiläumsband 'Vorsicht, Stufe! - 20 Jahre Behinderte Cartoons' erscheint im Lappan-Verlag (https://www.carlsen.de/hardcover/vorsicht-stufe/978-3-8303-3684-6). Auf 128 Seiten findet sich eine tolle Auswahl der besten 'alten' Zeichnungen und viele neue Cartoons. Dazu gibt es ein Vorwort und Gespräch mit dem Aktivisten Raúl Krauthausen und ein Nachwort des Bundespräsidenten a.D. und Schirmherr der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, Christian Wulff. Gefeiert wird dieses Jubiläum mit einer Buchpräsentation am Freitag, den 1. März 2024 um 19:00 Uhr im Moritzhof Magdeburg." Dies teilte der renomierte Cartoonist Phil Hubbe in einer Presseinformation mit.

„Phil Hubbe, selbst an Multiple Sklerose (MS) erkrankt, zeichnet seit über 20 Jahren Cartoons über das Leben mit Behinderungen. Er thematisiert den oft schwierigen Alltag und die absurden Situationen, die Betroffene meistern müssen. Wo man verzweifeln könnte, schafft er mit viel Humor Raum für befreiendes Lachen und neuen Mut. In seinem umfangreichen Jubiläumsband, mit einem Vorwort und Gespräch von und mit Raúl Krauthausen (Aktivist, Sozialhelden e.V.) sowie einem Nachwort von Christian Wulff (Bundespräsident a.D., Schirmherr der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft), werden 20 Jahre Behinderte Cartoons gefeiert. Die offizielle Buchpräsentation findet am Freitag, den 01.03.2024 im Kulturzentrum Moritzhof in Magdeburg statt. Beginn der Veranstaltung ist um 19:00 Uhr, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Erscheinungsdatum: 26. Februar 2024 ISBN: 978-3830336846, Seitenzahl: 128, Preis: 18,00 €“, heißt es in der Presseinformation zum neuen Buch und zur Buchpräsentation.

Nähere Informationen zur Veranstaltung gibt es hier:

https://moritzhof-magdeburg.de/phil-hubbe-voricht-stufe-20-jahre-behinderte-cartoons-lesung-gespraech/