Mit Führhund in die Hauptstadt: Mandy Müller berichtet über ihr Bundestagspraktikum

Mandy Müller mit Assistenzhund Oris vor der Reichstagskuppel in Berlin

Foto: privat

Kassel (kobinet) "Mit Blindenführhund in die Hauptstadt – Mandy Müller berichtet über ihr Praktikum im Bundestag", so lautet der Titel einer Veranstaltung, die am Montag, den 22. Januar 2024, um 16:00 Uhr im freiRAUM des Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) in der Samuel-Beckett-Anlage 6 in 34119 Kassel stattfindet. "Mein Name ist Mandy, ich bin 29 Jahre alt, Politik-Studentin aus Kassel und engagiere mich ehrenamtlich beim fab. Außerdem habe ich 2023 an der Weiterbildung 'Empowerment zur Selbstvertretung' des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) teilgenommen. Im Rahmen dieser Weiterbildung bekam ich die Chance, zwei Wochen lang ein Praktikum bei der Bundestagsabgeordneten Stephanie Aeffner von den Grünen, die selbst Rollstuhlnutzerin ist, zu absolvieren", heißt es u.a. im Ankündigungstext für die Veranstaltung.

„Am Montag, den 22. Januar, während des Montagscafés berichte ich euch gerne von meiner spannenden Zeit in Berlin. Ich möchte zum einen natürlich mit euch über die Zeit im Bundestag sprechen, was ich dort erlebt und gelernt habe, zum anderen aber auch über die organisatorischen Aspekte, die es zu beachten und zu bewerkstelligen galt, wenn man mit wenig Sehrest, Führhund und ohne Assistenz so ein Praktikum in einer fremden Stadt antritt. Über einen anschließenden Austausch mit euch über Erfahrungen, die man auf solchen Reisen sammeln kann, würde ich mich sehr freuen. Ihr seid auch herzlich eingeladen, Fragen zu stellen“, schreibt Mandy Müller in der Einladung.

Damit der Verein für die Teilnehmenden Kaffee, Tee und Kuchen einplanen kann, bittet dieser um eine Anmeldung bis zum 17. Januar 2024 bei: Birgit Schopmans, Tel. 0561 / 7 28 85-160, E-Mail: [email protected].

Über die Zeit in Berlin hat Mandy Müller in einem zweiteiligen Interview mit den kobinet-nachrichten berichtet, die hier nachzulesen sind:

https://kobinet-nachrichten.org/2023/10/10/mandy-mueller-praktikum-mit-assistenzhund-im-bundestag-wie-kam-es-dazu/

https://kobinet-nachrichten.org/2023/10/18/viel-ueber-politik-und-sich-selbst-im-bundestagspraktikum-gelernt/