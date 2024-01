Das Jahr beginnt mit Spitzen-Rollstuhlbasketball am Rhein

KÖLN (kobinet) In der Sporthalle am Bergischen Ring empfängt morgen das Team der Rollstuhlbasketball der Köln 99ers den Tabellenführer Lahn-Dill aus Wetzlar und steht damit vor einer schweren Aufgabe. Es verspricht somit ein Spitzenspiel der Rollstuhlbasketballer zu werden. Der RSV Lahn-Dill kommt als Tabellenführ an den Rhein und hat seine Ambitionen auf den Meistertitel, bisher mit einer weißen Weste untermauert.

Die Erinnerungen der Kölner Rollstuhlbasketballer an das Hinspiel in Wetzlar sind sowohl mit positiven als auch mit negativ Erinnerungen verbunden. Positiv, weil die Domstädter den haushohen Favoriten aus Wetzlar am Rande einer Niederlage hatte und mit einer tollen Leistung überzeugte. Doch leider blieben die Punkte an der Lahn und die 99ers fuhren mit einer 63:67-Niederlage in die Domstadt zurück.