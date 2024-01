Bayern: Internetplattform in Leichter Sprache und Gebärdensprache

Ulrike Scharf, Staatsministerin im Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Foto: StMAS/Tina Nötel

München (kobinet) Die neue Internet-Plattform "einfach finden“ ist seit kurzem online. Sie wurde im Programm "Bayern barrierefrei“ entwickelt und enthält alle relevanten Informationen über die Bayerische Staatsregierung in Leichter Sprache und in Gebärdensprache. Dies teilte Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf mit. "Barrierefreie Kommunikation muss selbstverständlich sein. Alle Menschen müssen teilhaben können – wir dürfen niemanden ausschließen. Mit der Internetplattform 'einfach finden‘ erreichen wir einen Meilenstein in der barrierefreien Kommunikation", betonte die Ministerin.

„Der Zugang zur Homepage ist barrierefrei und alle Inhalte sind in Leichter Sprache und Gebärdensprache verfügbar. In Zeiten von Fake News, gezielter Desinformation und Radikalisierung ist das wichtiger als je zuvor. Barrierefreiheit hat für mich sozialpolitische Priorität“, erklärte Ulrike Scharf.

Ob Informationen zu der Bayerischen Staatsregierung, dem Bayerischen Beauftragten für Menschen mit Behinderung oder zu unterschiedlichen Themenfeldern der einzelnen Ministerien – diese und viele Informationen mehr finden alle Interessierten ab sofort unter https://www.einfach-finden.bayern.de/