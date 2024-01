2024 wieder interessante gebärdensprachliche Museumsführungen

Logo Landesverband Westfalen-Lippe

Foto: LWL Landesverband Westfalen Lippe

Röthenbach (kobinet) Auch 2024 gibt es wieder interessante gebärdensprachliche Museumsführungen in den Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Darauf weist Judit Nothdurft aus Röthenbach, hin. Im Einladungsfilm auf www.deafservice.de sind ausführliche Informationen zu den Führungen in Deutscher Gebärdensprache zu sehen.

Auch in 2024 bieten wieder viele LWL-Museen barrierefreie Führungen für gehörlose Besucher in ihrer Muttersprache, in der Deutschen Gebärdensprache. Die Kosten für die Verdolmetschung übernimmt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), heißt es in einer Presseinformation von Judit Nothdurft. „Es ist uns wichtig, dass Kultur für alle Menschen zugänglich ist. Deshalb bieten wir nicht nur barrierefreie Angebote, sondern auch Führungen, bei denen die Gebärdenverdolmetschung kostenfrei ist“, so LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.

Der Einladungsfilm vom LWL ist auf www.deafservice.de, dem Portal für Hörbehinderte und Gehörlose zu sehen. Hier bekommen Gehörlose zu allen Ausstellungen detaillierte Informationen, gebärdet vom tauben Gebärdensprachdolmetscher Rafael Grombelka.