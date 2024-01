T_OHR: Blindenreportage bei der Handball-Europameisterschaft 2024

Düsseldorf (kobinet) Heute, am 10. Januar 2024, geht es los mit der Handball Europameisterschaft - und zwar mit Audiodeskription. T_OHR, unter der Trägerschaft der AWO-Südwest gGmbH, setzt während der Handball-Europameisterschaft bei mehr als 20 Spielen die audiodeskriptive Live-Reportage um. Bildhaft und in Echtzeit kann so jeder Wurf, jeder hart erkämpfte Ball und jede Parade der Torhüter miterlebt werden. "Wir sind stolz darauf, durch die Organisation der audiodeskriptiven Live-Reportagen die Voraussetzung zu schaffen, dass alle Fans vor Ort und zu Hause an diesem Handballfest teilhaben können“, erklärte T_OHR-Projektleiter Lucas Schmelz vor Turnierstart.

Die Live-Reportagen können kostenlos über den als Banner integrierten Player auf der offiziellen EHF EURO 2024-Homepage unter https://ehfeuro.eurohandball.com/men/2024/ abgerufen werden.

In der Vorrunde wird die Live-Audiodeskription bei folgenden Spielen angeboten:

• 10. Januar, 20:45 Uhr: Deutschland gegen die Schweiz

• 11. Januar, 20:30 Uhr: Dänemark gegen Tschechien

• 12. Januar, 20:30 Uhr: Spanien gegen Kroatien

• 13. Januar, 20:30 Uhr: Färöer-Inseln gegen Norwegen

• 14. Januar, 20:30 Uhr: Nordmazedonien gegen Deutschland

• 15. Januar, 20:30 Uhr: Schweden gegen die Niederlande

• 16. Januar, 20:30 Uhr: Frankreich gegen Deutschland

Die Hauptrundenspiele in Köln werden sowohl auf deutsch als auch in Hamburg auf englisch reportiert. Das Finalwochenende in Köln wird in deutscher und englischer Sprache übertragen. Es seit somit garantiert, dass über die gesamte Europameisterschaft ein Topspiel pro Tag live beschrieben wird. Der genaue Zeitplan für die Hauptrunde wird von der EHF, sobald die Paarungen bekannt sind, veröffentlicht, heißt es von T_Ohr. Lucas Schmelz und Maxim Brehme haben als Projektverantwortliche von T_OHR die Live-Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Fans bei der EHF-Euro 2024 organisiert und werden zusätzlich vor Ort als Ansprechpartner fungieren.