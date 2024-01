Bewerbungsphase um Deutschen Kinder- und Jugendpreis endet bald

Spielende Kinder - unübersehbare Lebensfreude

Foto: Pixabay/Prawny

BERLIN (kobinet) Noch drei Wochen besteht bis Ende Januar die Möglichkeit, sich um den Deutschen Kinder- und Jugendpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes zu bewerben. Mit dieser Auszeichnung werden Projekte gewürdigt, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Der Deutsche Kinder- und Jugendpreis ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert und damit der höchstdotierte bundesweite Preis für Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland.

Die Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2024. Am 07. Oktober laden dann das Deutsche Kinderhilfswerk und Miriam Mack, die Botschafterin des Deutschen Kinderhilfswerkes, alle Beteiligten zur Preisverleihung in Deutschlands größten Freizeitpark Rust ein. Neben der Bekanntgabe der Gewinnerprojekte erwartet die Teilnehmenden dort ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Musik-Acts und Prominenten, die das Engagement der Kinder und Jugendlichen wertschätzen.

Weitere Einzelheiten zum Kinder- und Jugendpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes sind auf dieser Internetseite nachzulesen.