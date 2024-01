Auch beim Schutz von Menschen mit Behinderungen bei Katastrophen ist noch viel Luft nach oben

Rotes Blinklicht

Foto: Pixabay/Pacholek-cz

BERLIN (kobinet) Vor zwei Tagen haben die kobinet-Nachrichten über die Forderung nach mehr Beachtung von Menschen mit Behinderungen beim Katastrophenschutz informiert Der Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, André Hahn weist nun darauf hin, dass zu den bisherigen Aktivitäten nun weitere Vorhaben zum Schutz von Menschen mit Behinderungen in Gefahrensituationen auf den Weg gebracht werden müssen. Die vorliegende Antwort der Bundesregierung zeigt nach Hahn`s Worten, dass die Bundesregierung und die Bundesbehörden noch zu langsam, nicht ausreichend sozial und teilweise am Bedarf vorbei agieren.

André Hahn verweiset darauf, dass fast an jedem Aufzug das Schild: „Im Brandfall nicht benutzen!“ angebracht ist und darauf, dass dies nur ein Beispiel für bestehende Schwierigkeiten ist, wenn es darum geht, Menschen mit Behinderungen in Gefahrensituationen zu retten. „Förderpreise, Kampagnen und Strategien im Bevölkerungsschutz allein werden in Notsituationen oder Krisen nicht die wachsende Zahl an Menschen versorgen, die auf Solidarität und Hilfe angewiesen sind“, so André Hahn. Der Bundestagsabgeordnete schlussfolgert daraus: „Nötig sind eine barrierefreie Infrastruktur, einschließlich von Rettungs- und Fluchtwegen, sowie deutlich mehr Aufklärung und Bildungsarbeit, damit in Notsituationen kompetent und schnell geholfen werden kann. Die Informationen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sind grundsätzlich gut, aber in der Bevölkerung leider kaum bekannt“.

Offensichtlich geht das Innenministerium nach Hahn`s Worten auch davon aus, dass Notfall-Informationen in deutscher, englischer und französischer Sprache reichen würden, um auf Notlagen adäquat vorbereitet zu sein und während Krisen effektiv zu informieren. „Das geht an der Realität vorbei,“ sagt er, denn „…längst sind in der hier lebenden Bevölkerung viele weitere Erstsprachen vertreten. Wenn Schutzsuchende aus vielen anderen Ländern, wie der Ukraine, Syrien oder Afghanistan durch die Krisen- und Notfallkommunikation nicht erfasst werden, sagt das viel über den Wert der Gastfreundschaft im Land und das Verantwortungsbewusstsein der Bundesregierung aus.“

Völlig an der Lebensrealität vorbei gehen, nach der Einschätzung dieses Bundestagsabgeordneten, auch die Aussagen zum Budget, das im Bürgergeld für Vorsorge vorgesehen ist. Dazu stellt er fest: „Längst ist überdeutlich, dass mit den aktuellen Bürgergeldsätzen schon die Kosten des laufenden Monats, wenn überhaupt, dann nur unter großen Schwierigkeiten zu bewältigen sind. Die Zahl der Menschen, die auf Sozialleistungen oder die Tafeln angewiesen sind, sprechen eine deutliche Sprache. Erst im Dezember 2023 bestätigte ein Rechtsgutachten, dass die Höhe der Regelsätze gegen Art.11 Abs.1 UN-Sozialpakt verstößt. Das Recht auf gute und gesunde Ernährung ist damit nicht zu gewährleisten. Wenn es dann aus dem Innenministerium heißt, die Notfallvorsorge könne und müsse aus diesen Geldern bestritten werden, ist das zynisch“.

Nach der Einschätzung von André Hahn ist die Stärkung des Ehrenamts und die verstärkte Gewinnung von Menschen aus allen Teilen der Bevölkerung für das Technische Hilfswerk, die Freiwilligen Feuerwehren, das DRK und andere sogenannte Blaulichtorganisationen weiterhin wichtig. Mehr Menschen mit Behinderungen können als Mitglieder in diesen Organisationen auch die nötige Kompetenz einbringen und für die besonderen Belange von Menschen mit Beeinträchtigungen ihre Mitstreiter sensibilisieren.