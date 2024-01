Wenn der Fahrstuhl wochenlang kaputt ist

Kassel (kobinet) Das eine ist eine barrierefreie Wohnung zu finden, das andere ist aber, dass dann der Fahrstuhl im Gebäude auch funktioniert. Davon kann die Kasseler Stadtverordnete Maria Stafyllaraki ein Lied singen, denn seit Wochen kommt sie zum Teil nicht aus ihrer Wohnung raus, weil der Fahrstuhl kaputt ist. "Wegen eines kaputten Fahrstuhls kann Rollstuhlfahrerin Maria Stafyllaraki ihre Wohnung seit Wochen nicht verlassen. Die Grünen-Politikerin ist nicht die einzige, die unter dem Defekt leidet", schrieb daher vor kurzem Matthias Löhr von der Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen (HNA) in einem Bericht der in Kassel erscheinenden Zeitung.

„An den 20. Dezember kann sich Maria Stafyllaraki noch gut erinnern. Am letzten Mittwoch vor Weihnachten war die Rollstuhlfahrerin das letzte Mal draußen. Seitdem hat sie ihre Wohnung im fünften Stock des Mehrfamilienhauses in der Kasseler Nordstadt nicht verlassen. Der Grund: Der Fahrstuhl in der Mombachstraße 5 funktioniert nicht mehr“, heißt es im HNA-Bericht vom 5. Januar 2024. Und weiter: „Erste Defekte traten bereits im September 2023 auf. Zwischenzeitlich sei er wochenlang außer Betrieb gewesen. Der Vermieter, die Nassauische Heimstätte, konnte das Problem bislang nicht beheben. Darum geht Stafyllaraki nun an die Öffentlichkeit – ’nicht um zu meckern‘, wie sie sagt, ’sondern um darauf aufmerksam zu machen, was die Situation für Menschen mit Behinderung bedeutet‘.“

Als kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul sich mit der Kommunalpolitiker*in am 8. Januar traf, haben sie ihre Wohnung als Treffpunkt gewählt. Denn nachdem der Fahrstuhl zwischenzeitlich funktionierte, bekam Maria Stafyllaraki morgens früh eine erneute Meldung, dass der Fahrstuhl kaputt sei. Auch wenn dieser am Nachmittag wieder funktionierte, bleibt bei der Rollstuhlnutzer*in und einer Reihe von Bewohner*innen des Hauses, die auf den Fahrstuhl dringend angewiesen sind, ein ständiges ungutes Gefühl, ob sie auch wieder in ihre Wohnung zurückkommen, wenn sie diese verlassen. Bis zur Sanierung des Aufzugs bedeutet dies eine enorme Einschränkung für alle Beteiligten. Die Bewohner*innen in dem Mietshaus in der Kasseler Nordstadt sind bestimmt nicht die einzigen, die unter solchen Bedingungen enorme Einschränkungen hinnehmen müssen, ist Ottmar Miles-Paul überzeugt.

Link zum Beitrag vom 5. Januar 2024 in der HNA