Sharepic zum Blog-Beitrag von Raul Krauthausen

Foto: Raul Krauthausen

Berlin (kobinet) "Ich bin müde. Ein Appell gegen Grabenkämpfe und für echte Begegnung." So heißt es auf dem Sharepic von Raul Krauthausen zu seinem aktuellen Blog-Beitrag. "Für dieses Jahr möchte ich versuchen, meine Beteiligung an Online-Debatten herunterzufahren und mich mehr auf echte, persönliche Begegnungen konzentrieren. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir nur durch Begegnungen den Weg zurück zu einer Gemeinschaft finden können, die auf Respekt, Verständnis und gemeinsamen Werten basiert", schreibt Raul Krauthausen in seinem Blog, auf den er in seinem aktuellen Newsletter hinweist.

Link zum Beitrag im Blog von Raul Krauthausen