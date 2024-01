Evangelische Kirche der Pfalz: Ausbildung als Inklusionsbotschafter*in

Schifferstadt (kobinet) Die Evangelische Kirche der Pfalz bietet – online - eine Ausbildung zum ehrenamtlichen Inklusionsbotschafter / zur ehrenamtlichen Inklusionsbotschafterin an. Diese ermutigt und ermächtigt, sich für Menschen mit Behinderung einzusetzen und die Inklusion als grundlegendes Prinzip in einer diversen Welt beispielhaft vorzuleben, heißt es in der Kurzbeschreibung des neuen Angebotes.

Folgende Module sind vorgesehen und werden online in einstündigen ZOOM Sitzungen unterrichtet:

1. Medizin und Sozialrecht: ICD und ICF „Was ist eine Behinderung?“

2. Leichte, einfache und verstehbare Sprache „Kommunikation und Internet“

3. Barrierefreiheit im umfassenden Sinne: „Gehen, sehen, hören“ Welche Barrieren gibt es und wie lassen sich diese beseitigen?

4. Sozialrecht: Einführung in das SGB IX und in das BThG

Nach Abschluss der Ausbildung sollten ausreichend Grundkenntnisse der Inklusion und des Sozialrechtes vermittelt worden sein, damit die Tätigkeit im Bereich Assistenz, kirchlicher oder kommunaler Behindertenvertretung und /oder Werkstatt / Wohnheim ermöglicht wird. Dabei werden die Bereiche Heilpädagogik und Forensik bewusst ausgeklammert.

Die Zulassung zur Ausbildung ist rein formal und dient der Ermittlung von evtl. nötigem Assistenzbedarf. Alle Absolventen haben die Möglichkeit an einem jährlichen Erfahrungsausstauch zusammen zu kommen. Als Anmeldung reicht ein Anruf, ein Brief oder eine E-Mail. Die erste Einheit findet am 12.1.2024 ab 16 Uhr statt. Die weiteren Termine werden mit den Angemeldeten vereinbart, heißt es in der Ankündigung von Pfarrer Thomas Jakubowski (Beauftragter der Ev. Kirche der Pfalz für Behindertenseelsorge und inklusive Gemeindekultur, Vertrauensperson der schwerbehinderten Pfarrerinnen und Pfarrer, Inklusionsbeauftragter des Landeskirchenrates).

Eine Anmeldung kann per E-Mail unter [email protected] erfolgen. Rückfragen sind möglich unter 06235 457676 oder 06232 667 310.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Urkunde und eine Kurzzusammenfassung der Module wird zum Abschluss ausgehändigt.

Als Literatur ist der EKD Text 141 zu empfehlen: https://www.ekd.de/inklusion-gestalten-74683.htm