Wien (kobinet) "Barrierefreiheit als Standard: Wie Apple Produkte für jeden zugänglich macht", so lautet der Titel eines Beitrags, der im österreichischen Online-Nachrichtendienst BIZEPS verröffentlicht wurde. Martin Ladstätter macht dabei auf einen im STERN veröffentlichten Artikel aufmerksam, der deutlich macht, dass es Apple dabei um mehr als nur um Ethik geht, sondern auch um wirtschaftliche Aspekte.

„Sarah Herrlinger, Director of Global Accessibility Policy & Initiatives bei Apple, hebt in einem im Magazin STERN erschienen Artikel ‚Wir wollen nicht 16 Prozent der Menschen ausschließen‚ die Wichtigkeit der Barrierefreiheit in der Technologie hervor und betont, wie Apple diese in alle Produkte integriert. Der Artikel stellt klar, dass Technologie universell zugänglich sein sollte, einschließlich für Menschen mit Behinderungen wie Hörverlust oder Blindheit. Herrlinger erläutert Apples Ansatz, Barrierefreiheit frühzeitig in die Produktentwicklung einzubeziehen, wobei unterschiedliche Anwendungsfälle und Nutzerbedürfnisse berücksichtigt werden. Das Motto ‚Nichts über uns ohne uns‘ wird betont, indem Stimmen aus Gemeinschaften mit Behinderungen von Beginn an einbezogen werden“, heißt es im BIZEPS-Beitrag.

Link zum BIZEPS-Beitrag über die Barrierefreiheit bei Apple-Produkten