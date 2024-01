Landkreis Leer will verstärkt für Budget für Arbeit werben

No body found to use for abstract...

Foto: Netzwerk Artikel 3

Leer (kobinet) Wilfried Harms, Leiter des Amtes für Teilhabe und Soziales beim Landkreis Leer, kündigte an, dass der Landkreis im neuen Jahr verstärkt über das Budget für Arbeit informieren wird: "Wir möchten noch mehr Menschen aus den Werkstätten für Behinderte den Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt möglich machen“, heißt es in einem Bericht auf presse-service.de. Das Recht auf Arbeit gelte auch für behinderte Menschen. Vor diesem Hintergrund unterstützt der Landkreis Leer Männer und Frauen beim Sprung von Werkstätten für behinderte Menschen auf den normalen Arbeitsmarkt. Firmen, die ihnen einen Job bieten, erhalten einen Lohnkostenzuschuss.

Langsam, aber sicher steige bundesweit die Zahl der Menschen, die von Behinderten-Werkstätten in ein Unternehmen wechseln. Im Jahresrückblick sagte der Landrat des Landkreises Leer Matthias Groote: „Schön, dass wir auch bei uns im Landkreis diesen positiven Trend beobachten. Es ist ein bemerkenswerter Schritt zu einem inklusiven Arbeitsmarkt.“

Link zum vollständigen Bericht auf presse-service.de