Cover des IGEL-Podcast mit dem Titel "Wollen wir auch mal auf Uns schauen"

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg (kobinet) Das neue Jahr hat begonnen und die kobinet-nachrichten wünschen dafür allen Leser*innen ein richtig gutes 2024. Wir beginnen mit einem Rückblick auf die letzte Ausgabe des IGEL-Podcast des Jahres 2023 mit einem klaren Appell. "Wollen wir auch mal auf Uns schauen – oder auch: Arsch Hoch und Zähne auseinander", so titelte Sascha Lang die letzte Ausgabe des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) im Jahr 2023. Dabei schaut der Inklusator auf die Rolle von behinderten Menschen selbst im Inklusionsprozess und wünscht uns allen für 2024 mehr Engagement behinderter Menschen für Inklusion.

„Wir wollen Inklusion! Wollen wir uns auch dafür engagieren? Ist es wichtig uns als Menschen mit Behinderung zuerst mal selber zu inkludieren? Unter Einander? Haben wir füreinander genug Respekt und Verständnis? Sind wir uns bewusst, dass Inklusion nur mit Uns möglich ist? Was können wir aus der Queer-Szene lernen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Sascha Lang in seiner letzten Episode im Jahr 2023. Er fordert ferner auf, sich zu engagieren, wir brauchen mehr Engagement von Menschen mit Behinderung! Nachwuchs ist nötig – neue Impulse werden gebraucht! Ferner stellt Sascha Lang fest: Inklusion ist keine Einbahnstraße und Barrierefreiheit muss aus der Nischen-Ecke raus! ‚Niemand sollte sich angegriffen fühlen / Jeder darf sich inspiriert fühlen‘, wünscht sich der Inklusator fürs Jahr 2024“, heißt es in der Ankündigung der letzten Episode des IGEL-Podcast im Jahr 2023.

