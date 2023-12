Danke für die Unterstützung der kobinet-nachrichten in diesem Jahr

Daumen hoch

Foto: Irina Tischer

Kassel (kobinet) Auch in diesem Jahr haben sich die Aktiven der kobinet-nachrichten darum bemüht, vielfältige Nachrichten zu verbreiten, die für behinderte Menschen, ihre Angehörigen und Unterstützer*innen interessant sein könnten. Die rein ehrenamtlichen kobinet-Akteur*innen haben dabei wieder viel recherchiert, sie haben viel Gehirnschmalz für die Entwicklung von Beiträgen verwendet und in die Tasten gehauen, um diese zu veröffentlichen. Sie haben an der Technik geschraubt, dass alles funktioniert und noch besser klappt. Sie haben Bilder gemacht und veröffentlicht und sie haben darauf geachtet, dass die Finanzen stimmen und korrekt abgerechnet werden. Aber all diese Aktivitäten wären nicht viel wert, wären da nicht die vielen kobinet-Leser*innen und die vielen Menschen, die mit den kobinet-nachrichten arbeiten, sie weiterverbreiten und vor allem Informationen und Bilder liefern, aus denen so manche Beiträge entstanden sind. Dafür und vieles mehr dankt die kobinet-Redaktion allen Unterstützer*innen.

Vor allem wünschen die kobinetler*innen allen ein gutes 2024, in dem es hoffentlich viel Gutes zum Berichten gibt. Möge ein Jahr vor uns liegen, in dem die Dinge positiv und konstruktiv nach vorne im Sinne der Einhaltung der Menschenrechte weiterentwickelt werden und das negativ Rückwärtsgewandte und Diskriminierende in den Hintergrund gedrängt wird.

Auf ein gutes 2024!