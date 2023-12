Persönliche Zukunftsplanung: Alle haben Begabungen und Stärken

Max Kilian Steffens im Lebenshilfe Magazin

Foto: Bundesvereinigung Lebenshilfe

Berlin (kobinet) "Ich gestalte mein Leben selbst. Ich kann teilhaben und mitmachen. Es ist ein schönes Gefühl, einen Platz zu haben. Das gibt meinem Leben Sinn. Und das gibt mir neue Lebensfreude. Die Erfahrung wünsche ich allen Menschen. Alle sollen ihr Leben selbst gestalten können. Denn alle haben Begabungen und Stärken. Die sollen gesehen und eingesetzt werden. Es wäre ja sonst sehr schade drum", so bringt es Max Kilian Steffens auf den Punkt, was ihm an der Persönlichen Zukunftsplanung wichtig ist. "Er ist Selbst-Vertreter, Botschafter und Moderator", heißt es zu seiner Person u.a. im neuen Magazin der Lebenshilfe mit dem Titel "Das Leben aktiv gestalten" zum Thema Persönliche Zukunftsplanung.

„Liebe Leser und Leserinnen! Zum Jahres-Ende beschäftigen wir uns mit der Persönlichen Zukunfts-Planung. Die Zukunfts-Planung ist ein gutes Mittel, um herauszufinden:

Bin ich mit meinem Leben zufrieden?

Was möchte ich in Zukunft ändern?

Welche Schritte kann ich dafür tun?

Wo bekomme ich Unterstützung?

Mehr dazu erfahren Sie auf den

Seiten 4 und 5.

Zwei Menschen erzählen, wie sie zur Persönlichen Zukunfts-Planung gefunden haben. Und wie das ihr Leben besser gemacht hat. Ihre Geschichten finden Sie auf den Seiten 6 bis 9.

Das Netzwerk Persönliche Zukunfts-Planung ist ein Verein. Das Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern vom Netzwerk lesen Sie auf Seite 10″, heißt es u.a. in der Ankündigung des Lebenshilfe-Magazins vom Dezember 2023 durch die Redaktion.

Link zum Lebenshilfe Magazin vom Dezember 2023