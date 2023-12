Inklusionsscheck ist Erfolgsgeschichte

Flagge Bundesland Nordrhein-Westfalen

Foto: Gemeinfrei, public domain

DÜSSELDORF (kobinet) Zur Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Nordrhein-Westfalen wird der „Inklusionsscheck NRW“ stark nachgefragt. Im Jahr 2023 haben 259 Vereine und Organisationen unbürokratisch die Pauschale in Höhe von jeweils 2.000 Euro erhalten, um ihre Angebote inklusiv auszugestalten. Nach jeweils rund 200 Bewilligungen in den beiden Vorjahren ist damit eine neue Rekordmarke aufgestellt worden.

Am häufigsten (in 59 von 259 Fällen) diente der Inklusionsscheck einer inklusiven Öffentlichkeitsarbeit. Ein Beispiel hierfür: Das queere Zentrum in Wuppertal hat die Mittel des Landes dafür verwendet, um durch Gebärdendolmetscher und Informationen in Leichter Sprache eine Veranstaltung auch für Menschen mit Behinderungen zugänglicher zu machen. Oft wurde der Inklusionsscheck zudem dafür genutzt, Internetauftritte barrierefreier zu gestalten.

Mit Hilfe des Inklusionsschecks wurden darüber hinaus allgemein Informationsveranstaltungen, Fortbildungen oder Projekttage durchgeführt (56 Bewilligungen). So bildete etwa der Basketballverein „Körbe für Köln“ mehrere Tandems neuer Übungsleiter aus, bestehend aus einem Menschen mit und einem ohne Beeinträchtigungen. Die Kolping-Bildungsstätte Coesfeld schaffte einen Aktionskoffer an, um in ihren Kursen Behinderung und Alter besser vermitteln zu können. Die Bielefelder Vereine „Gemeinsam Wohnen in Bielefeld” und „Verein zur Förderung der Jugendarbeit” veranstalteten „Inklusionsdinner“, die Menschen mit und ohne Beeinträchtigung bei einem Abendessen zusammenbringen.

Ebenfalls vergleichsweise oft wurde der Inklusionsscheck zur Verbesserung der Barrierefreiheit eingesetzt (54 Bewilligungen). So erhielt der Förderverein des Museums Westfälische Salzwelten in Bad Sassendorf gleich zwei Inklusionsschecks, um einen digitalen Wegweiser für Menschen mit Behinderungen und einen Handlauf für sehbehinderte Menschen zum historischen Speicher auf dem Museumsgelände zu erstellen. Umbauten für eine bessere Raumakustik oder stufenfreie Zugänge sind ebenfalls typische geförderte Maßnahmen.