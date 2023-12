Logo Bundesfachstelle Barrierefreiheit bei der Knappschaft Bahn See

Foto: Bundesfachstelle Barrierefreiheit bei der Knappschaft Bahn See

Erfurt (kobinet) Die Bundesfachstelle Barrierefreiheit lädt ein zur hybriden Fachkonferenz "Mehr barrierefreien Wohnraum schaffen!" am 1. Februar 2024 in Erfurt, die auch im Livestream übertragen wird. Im Fokus der Konferenz steht die Frage: Wie gelingt es, in Städten und Gemeinden mehr barrierefreien Wohnraum zu schaffen? Zielgruppe der Konferenz sind Verantwortliche für bauliche Barrierefreiheit in Kommunen, Landkreisen, Bundesländern und auf Bundesebene sowie private und kommunale Wohnungsbauunternehmen und alle weiteren Interessierten, wie es in der Ankündigung heißt.

„In drei Themenblöcken möchten wir die Herausforderungen bei der baulichen Umsetzung von Barrierefreiheit diskutieren und konkrete Strategien entwickeln. Auf der Konferenz werden vorbildliche Projekte aus dem städtischen und ländlichen Raum vorgestellt. Sie zeigen, wie mit innovativen Ideen barrierefreier Wohnraum geschaffen werden kann. Lernen Sie verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung von Bauprozessen kennen sowie Bauprojekte aus den Bereichen Sanierung, Neubau, Denkmalschutz und serielles Bauen.

Link zu weiteren Informationen, zum Programm und zur Anmeldeformular:

www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/wohnraumkonferenz