Bayern setzt auf Werkstätten und Förderstätten

Wappen Bundesland Freistaat Bayern

Foto: Gemeinfrei, public domain

MÜNCHEN (kobinet) Die Wertach Werkstätten GmbH in Kaufbeuren in Schwaben werden eine weitere Werkstatt für Menschen mit angeschlossenen Förderplätzen schaffen. Nach Einschätzung der Landesregierung ist dies berufliche Inklusion und so ein wichtiger Schlüssel zur Teilhabe und für ein selbstbestimmtes Leben

Mit der Errichtung der Werkstatt in Kaufbeuren können 112 Arbeitsplätze und 36 Förderplätze für Menschen mit einer Behinderung geschaffen werden. „Es freut mich sehr, dass wir dieses Projekt der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren e. V. mit insgesamt bis zu 5,5 Millionen Euro fördern können“, so Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf zu der anstehenden Investition in Kaufbeuren.