Freude über Unterstützung für guten Start des ZsL Sachsen

Bild von der Gründung des ZsL Sachsen

Foto: ZsL Sachsen

Dresden (kobinet) Am 25. November 2023 haben sich eine Reihe von behinderten Menschen in Zwickau zusammengefunden, um auch in Sachsen ein Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen (ZsL) zu gründen. Gut ein Monat danach freut sich Annett Heinich aus Dresden mittels eines Facebook-Post, dass das erste Ziel des Vereins bereits erreicht wurde. Der Verein hatte sich zum Ziel gesetzt, 1.000 Euro Startkapital für den Verein über eine Crowdfunding-Aktion einzuwerben. Dieses Ziel wurde nun bereits ein Monat nach Vereinsgründung nach Informationen von Annett Heinich erreicht, so dass die Arbeit des neuen ZsL 2024 mit voller Kraft beginnen kann.

„Was für eine schöne Weihnachtsüberraschung! Wir haben das Spendenziel erreicht. Damit kann unsere Vereinsarbeit in 2024 gut starten. Und wer jetzt denkt: ‚Ach Mist. Ich wollte doch auch spenden‘, der kann das gern noch tun. Und herzlichen Dank allen Spender*innen“, schrieb Annett Heinich auf Facebook. Auch Birger Höhn, der wie Annett Heinich im Vorstand des neuen ZsL mitmacht, freut sich, dass dieses Ziel erreicht wurde. Er und viele andere hatten über die sozialen Medien für die Spendenaktion geworben, um die Chancen für ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen auch in Sachsen gezielt zu verbessern.

