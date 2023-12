Logo: Die Neue Norm

Foto: BR

München (kobinet) "Inklusion international", so lautet die aktuelle Ausgabe des Podcast Die Neue Norm. "An der Umsetzung von Inklusion hapert es gewaltig. Aber ist das nur in Deutschland so? In dieser Episode unseres Bayern 2 Podcasts schauen wir über Landesgrenzen hinweg und begeben uns auf die Suche, ob – und wenn ja was – andere Länder in Sachen Inklusion besser machen'", heißt es in der Ankündigung der aktuellen Ausgabe des Podcast "Die Neue Norm" des Bayerischen Rundfunks.

Link zum Podcast und zu weiteren Informationen