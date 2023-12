IGEL-Podcast: Persönliche Assistenz als Schlüssel zur Inklusion

Cover des IGEL-Podcast mit Raul Krauthausen

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Berlin (kobinet) "Persönliche Assistenz als Schlüssel zur Inklusion", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Dabei sprach der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, mit dem Aktivisten Raul Krauthausen u.a. über das Thema Assistenz. Neu an dieser Ausgabe ist, dass Sascha Lang den Titel und den Ankündigungstext für den Podcast mittels künstlicher Intelligenz erstellen ließ. "Das Gespräch mit Raul Krauthausen ist aber echt", wie Sascha Lang den kobinet-nachrichten gegenüber betonte.

„In diesem Podcast spricht Raul Krauthausen über die Bedeutung persönlicher Assistenz für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Er betont, dass persönliche Assistenz nicht nur ein Schlüssel zur Inklusion ist, sondern auch eine Voraussetzung dafür. Krauthausen kritisiert, dass Menschen mit Behinderungen oft nicht die Möglichkeit haben, aus dem Elternhaus auszuziehen und selbstbestimmt zu leben, da ihnen barrierefreier Wohnraum und finanzielle Unterstützung verwehrt werden. Er fordert eine gleichberechtigte Teilhabe und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen, um ihre individuellen Ziele und Träume verwirklichen zu können. Assistenz umfasst alle Lebensbereiche und ist hoch individuell. Es gibt Kinderassistenz, Schulassistenz und Unterstützung bei der Pflege, Mobilität, Arbeit, Freizeit und Kommunikation. Krauthausen betont, dass Assistenz bereits in der Schule beginnen sollte, um Kindern mit Behinderungen eine freie Entwicklung zu ermöglichen. Raul Krauthausen bevorzugt das Assistenzdienstmodell, da er sich nicht um Dienstpläne und Bürokratie kümmern kann. Er betont jedoch, dass es wichtig ist, maximale Mitentscheidungsgewalt über die Unterstützung zu haben. Er betont, dass eine inklusive Gesellschaft keine Kostenfrage sein sollte, sondern eine Frage der Gleichberechtigung und Teilhabe. Diese Beschreibung wurde mit der künstlichen Intelligenz von Cherryp.ai erstellt!“ So heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben.

Link zur 52minütigen Episode des IGEL-Podcast mit Raul Krauthausen

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

