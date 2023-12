Hochschule der Medien – Newsletter »Ein Jahr geht zu Ende – Was bleibt?«

Logo Hochschule der Medien Stuttgart

Berlin (kobinet) Die Hochschule der Medien in Stuttgart hat sich zu einer in Sachen digitaler Barrierefreiheit, digitaler Medien und Webseiten kompetente Stelle entwickelt. Sie bietet allen Interessierten Wissen zum Studium und Anwendung an. Über diese Hochschule können Sie auch ihre Kenntnisse zertifizieren lassen.

Im jüngsten Newsletter wird auf Angebote des letzten Jahres und auf zu erwartendes hingewiesen.

Zitat: »TRAINomat – Im neuen Jahr werden wir unseren TRAINomat in neuem Gewand – und barrierefrei – präsentieren, und zwar im Webinar am Donnerstag, 1. Feb. 2024, um 14-15 Uhr. Der TRAINomat ist eine kuratierte und durchsuchbare Sammlung digitaler Ressourcen (Checklisten, Videos, Onlinekurse, Gesetze, Werkzeuge, Webseiten, u.a.) zu Themen der digitalen Barrierefreiheit. Seien Sie gespannt auf weitere Informationen dazu im neuen Jahr.«

