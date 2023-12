Die Anstalt entlarvte vor einem Jahr die Inklusionsheuchelei

Titelbild von Die Anstalt vom 20.12.2022

Berlin (kobinet) Heute vor einem Jahr, am 20. Dezember 2022, glänzte die Politsatire-Sendung des ZDF "Die Anstalt" mit einem Fokus auf das Thema Behinderung der ganz anderen Art in der Vorweihnachtszeit. Dabei entlarvten die Akteur*innen auf gelungene Art die Scheinheiligkeit der Spendensammler für behinderte Menschen und vor allem die Exlusionsmaschinerie im Bereich der Förderschulen und Werkstätten für behinderte Menschen. Gerade heute, ein Jahr nach der Ausstrahlung der knapp 50minütigen Sendung und nach der Staatenprüfung Deutschlands vor dem Ausschuss der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Sachen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, ist diese Sendung aktueller denn je. Bis zum 20. Dezember 2024 ist diese noch im Archiv des ZDF verfügbar.

„Zum Jahresabschluss beschäftigen sich Max Uthoff, Claus von Wagner und ihre Gäste Barbara Ruscher, Kübra Sekin, Martin Fromme und Timo Wopp weihnachtlich-satirisch mit dem Thema Inklusion“, heißt es in der Ankündigung der Sendung vom 20.12.2022.

Link zur Sendung im Archiv des ZDF

Link zum Interview der kobinet-nachrichten mit der damaligen Sprecherin des Deutschen Behindertenrats, Prof. Dr. Sigrid Arnade, zur Sendung vom 27. Dezember 2022