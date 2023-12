Die Gewinner*innen sind …

Cover des IGEL-Podcast mit der Buchlesung

Foto: IGEL-Media

Jena (kobinet) Im Rahmen der Online-Lesung des Romans "Zündeln an den Strukturen" von Ottmar Miles-Paul und Katrin Grund über die Situation behinderter Menschen in Werkstätten und alternative Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vom 8. Dezember 2023 hatte Barbara Vieweg vom Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) drei Preise für diejenigen ausgesetzt, die am schnellsten Werbung für das Buch machen. Nun stehen die Gewinner*innen des Wettbewerbs fest, die jeweils ein Exemplar des Romans zugesandt bekamen. Evi Gerhard aus Würzburg hat das Rennen geamcht, sie hat am 13. Dezember in ihrem Instagram-Weihnachtskalender auf den Roman hingewiesen. Die Umwelt- und Behindertenrechtsaktivistin Cécile Lecomte belegte den zweiten Platz und der seit Jahrzehnten für Veränderungen der Werkstätten für behinderte Menschen engagierte Uwe Heineker belegte den dritten Platz. Die Online-Lesung wurde auch als Podcast aufgezeichnet.

Link zur Aufzeichnung der Online-Lesung zum Roman „Zündeln an den Strukturen“ im Rahmen des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL)

Im Rahmen des IGEL-Podcast wurden in den letzten Monaten eine Reihe von aktuellen Büchern von behinderten Menschen und deren Verfasser*innen vorgestellt. Ein Blick auf die mittlerweile lange Liste der IGEL-Podcasts lohnt sich vor allem auch für diejenigen, die noch Lesestoff für die ruhigeren Tage zum Jahresausklang oder zum Verschenken suchen.

Link zu allen bisher erschienenen IGEL-Podcasts