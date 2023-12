Wie talkst du eigentlich mit mir? Diskriminierungsfreie Kommunikation

Bonn (kobinet) Unter dem Titel „Sprachkick4You(th)!“ wurden am 15. Dezember 2023 besondere Unterrichtsmaterialien veröffentlicht. Deren Ziel ist es, Jugendliche über das Thema Fußball für ihre Sprache zu sensibilisieren und sie bei diskriminierungsfreier Kommunikation zu unterstützen. Das Gemeinschaftsprojekt von KickIn!, Lernort Stadion, DFL Stiftung und der Aktion Mensch bietet neben den Unterrichtsmaterialien für pädagogische Fachkräfte auch Workshop-Formate und nutzt realitätsnahe Beispiele aus dem Fußball, um einen niedrigschwelligen Zugang zur Thematik zu schaffen.

Beleidigungen oder diskriminierende Aussagen gehören in unserer Gesellschaft leider noch immer zur Normalität – egal ob im Stadion, in der Straßenbahn oder im Klassenzimmer. Um dieser Herausforderung zu entgegnen, wurde das Projekt Sprachkick4You(th)! ins Leben gerufen. Über die Vermittlung von Inhalten, die immer wieder Beispiele aus dem Fußball umfassen, schafft eine Kombination aus Workshop und verschiedenen Unterrichtsmaterialien einen niederschwelligen und innovativen Zugang der komplexen Thematik diskriminierungs- und gendersensibler sowie inklusiver Sprache und Kommunikation, heißt es in einer Presseinformation der Aktion Mensch.

Das Format verfolgt die Ziele, Probleme zu erkennen, Verhaltenssicherheit beim Thema aufzubauen und Jugendliche ab 14 Jahren auf Diskriminierung in und durch Sprache aufmerksam zu machen. Der fußballorientierte Workshop ist ein Prototyp und kann zukünftig in Schulen bundesweit in Eigenregie umgesetzt werden. Das zugehörige Unterrichtsmaterial und Hinweise zur Durchführung stehen auf SprachKick.de zum Download. Das kostenfreie Unterrichtsmaterial zu Sprachkick4You(th)! liegt ebenfalls im Bestellservice der Aktion Mensch zum Download bereit.

Sprachkick4You(th)! ist ein gemeinsames Projekt von KickIn!, Lernort Stadion e.V., der DFL Stiftung und der Aktion Mensch. Daniela Wurbs, Projektleiterin von KickIn! betont die Bedeutung von vielfaltssensibler Sprache im Fußball: „Fußballvereine und Fanszenen haben eine große Reichweite, gerade bei jungen Menschen. Sie stehen symbolisch für gesellschaftliche Teilhabe. Diskriminierende Sprache auf und neben dem Platz aber erzeugt das Gegenteil. Sie hat potenziell große Auswirkungen auf Betroffene und bestärkt Menschen mit einem entsprechenden Weltbild. Mit der Plattform und den Workshops von SprachKick wollen wir aufzeigen, warum und wie wir mit inklusiverer Sprache ein besseres Miteinander schaffen können – im Fußball und darüber hinaus.“

Christina Marx von der Aktion Mensch unterstreicht, wie wichtig es ist, frühzeitig zu sensibilisieren: „Diskriminierung durch Sprache geschieht im Alltag wie im Stadion oft unbewusst und trifft häufig Menschen mit Behinderungen. Bereits bei Jugendlichen hierfür ein Bewusstsein zu schaffen, ist ein wichtiger Beitrag für ein besseres Miteinander.”

Entwickelt wurde das Format in Zusammenarbeit von jungen Menschen mit Expert*innen aus der Bildungsarbeit. An den drei Standorten des Netzwerks „Lernort Stadion“ in Braunschweig, Dortmund und München wurden die Workshops konzipiert und erprobt. Neben dem Workshop gibt es unterschiedliche Unterrichtsmaterialien für insgesamt zwei Doppelstunden. Die verschiedenen Module bieten vielfältigen Ansätze und Methoden für den Einsatz im Unterricht.

„In unseren Lernzentren setzen wir uns für eine vielfältige Gesellschaft ein und sensibilisieren Jugendliche für alle Formen der Diskriminierung. Den Fokus nun gezielt auf Sprache zu legen, ist angesichts der diesbezüglichen Herausforderungen auf dem Spielfeld und in der Gesellschaft nur folgerichtig“, so Birger Schmidt, Geschäftsführer von Lernort Stadion e.V.

Franziska Fey, Vorstandsvorsitzende der DFL Stiftung, ist überzeugt vom Konzept: „Die greifbaren Beispiele aus dem Fußball helfen, das Thema diskriminierungsfreie Sprache konkret zu bearbeiten. Jugendliche werden darin bestärkt, respektvoll mit anderen zu kommunizieren. Wir wünschen uns, dass die Inhalte sowohl im Sport- als auch im Schulkontext viele Jugendliche zu einem fairen Umgang miteinander motivieren.“

Sprachkick4You(th)! gemeinsam zum Erfolg machen

Basis des Projekts bildet die Plattform SprachKick, die im April 2022 von KickIn! gemeinsam mit dem DFB, der Aktion Mensch und mit Unterstützung der DFL Deutsche Fußball Liga veröffentlicht wurde. Mit der Online-Plattform SprachKick existiert seitdem erstmals eine praktische Hilfe für diskriminierungssensible Sprache im Fußball. Erfahrungen, die im Fußball gesammelt wurden, stehen jetzt auch für Jugendliche außerhalb des beliebtesten Sports in Deutschland zur Verfügung.