Cover des IGEL-Podcast zu Blindenführhunden

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) "Wenn der Blindenführhund die Autonomie verstärkt! Paul trifft Toskana", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). In der Reihe Sonntag trifft IGEL tauschten sich die Journalistin Jennifer Sonntag und der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang u.a. über ihre Erfahrungen mit Blindenführunden aus.

„Der Blindenführhund! Er zählt zu den bekanntesten Assistenzhunden, da er für viele etwas außergewöhnliches leistet. Das tut er auch, er ist nämlich ein Booster für die Autonomie. Aber nicht jeder kann und will einen Hund! Jennifer Sonntag und Sascha Lang, sind jetzt beide lange Nutzer von diesem Vierbeiner Assistent. Was dieser Begleiter für beide bedeutet erzählen sie in der aktuellen Ausgabe von Sonntag trifft IGEL! Das ist selbstverständlich nicht jedem seine Meinung, aber für beide sind Paul und Toskana unabdingbar. A Propos Meinung: die Feedbackrunde darf nicht fehlen und hiermit eröffnen wir diese wieder für diese aktuelle Ausgabe! Wir freuen uns auf euch! Hier spannende Links: Kolumne von Jennifer Sonntag https://dieneuenorm.de/kolumne/paulchen-mit-frauchen/. Hier geht’s zu Jennifer Sonntags Homepage: https://jennifer-sonntag.de„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

